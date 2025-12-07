Slušaj vest

Srpska fudbalska reprezentacija ostala je bez plasmana na Svetsko prvenstvo 2026.

Samim tim "orlovi" će biti uskraćeni za igranje protiv najboljih selekcija na planeti, a neće dobiti ni 11 miliona evra, koliko je FIFA spremila za učešće.

Neće igrati u Americi, Meksiku i Kanadi - srpski fudbaleri Foto: Nemanja Nikolić

Međutim, nije reprezentacija Srbije jedina ozbiljna selekcija koja neće igrati na Mundijalu. Valja pomenuti da je Srbija na 37. mestu FIFA i kao takva ima visok rejting za nacionalni tim koji neće igrati od 11. juna do 19. jula u Americi, Meksiku i Kanadi.

Veliki broj vrhunskih fudbalera neće videti Svetski kup. Među njima svakako treba izdvojiti Dušana Vlahovića, Hviču Kvaracheliju, Viktora Osimena, Benjamina Šeška, Aleksandra Golovina... Ali krenimo redom.

Dušan Vlahović

Rasni golgeter - Dušan Vlahović Foto: Starsport

Srbija se prvi put od 2014. nije plasirala na Mundijal, posle Rusije i Katara. I nakon dva vezana velika takmičenja. Prva zvezda tima i napadač Juventusa Dušan Vlahović u kvalifikacijama nije bio na nivou, postigao je samo dva gola i stigao do 16. pogotka na 41 meču u dresu Srbije.



Hviča Kvarachelija

Hviča Kvarachelija u dresu reprezentacije Gruzije na EURO 2024 Foto: FRIEDEMANN VOGEL/EPA

Gruzija je bila najprijatnije iznenađenje na Euru 2024, a Hviča Kvarachelija jedan od najboljih fudbalera. Međutim, neće igrati na Mundijalu. Fudbaler PSŽ dao je dva gola u kvalifikacijama, ali je Gruzija izgubila pet od šest mečeva i završila treća u grupi E, iza Španije i Turske.

Viktor Osimen

Viktor Osimen u dresu reprezentacije Nigerije Foto: LEGNAN KOULA/EPA



Nigerija je iznenađujuće ostala bez SP posle poraza u afričkom finalu baraža od Demokratske Republike Kongo. Nosu opravdali epitet favorita. Osimen je slabo igrao u baražu, dok je tokom kvalifikacija bio produktivan. Zvezda Galatasaraja postigao je osam golova, ali su razočarali njegovi zemljaci Ademola Lukman i Samuel Čukvueze.



Dominik Soboslaj

Dominik Soboslaj u dresu reprezentacije Mađarske Foto: Andrew Surma / ddp USA / Profimedia

Mađarska je poklekla u poslednjem kolu, kada je u Budimpešti poražena od Irske rezultatom 2:3. Ostali su tako bez baraža, a kapiten Dominik Soboslaj utakmicu protiv Irske završio je sa suzama u očima. Dao je pet golova u šest utakmica, ali to nije bilo dovoljno za Mundijal.



Benjamin Šeško

Benjamin Šeško u dresu reprezentacije Slovenije Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia

Prošlog leta prešao je iz Lajpciga u Mančester junajted za 76.500.000 evra, ali se još nije ustalio na Old Trafordu. Imao je očajan učinak u dresu Slovenije tokom kvalifikacija, nijedan gol u prve četiri utakmice. Posle je došla povreda kolena, koja ga je odvojila od terena.

Aleksandar Golovin

Aleksandar Golovin u dresu ruske reprezentacije Foto: LARS BARON / POOL/GETTY POOL

Rusija nije mogla da igra kvalifikacije, pošto je pod sankcijama FIFA i UEFA. Golovin ima odličnu sezonu iza sebe u dresu Monaka, a u prijateljskim utakmicama uvek je bio jedan od najboljih na terenu u dresu Rusije. Da im je dozvoljeno, deluje da bi se Rusi izvesno domogli najmanje baraža.

Vangelis Pavlidis

Vangelis Pavlidis u dresu reprezentacije Grčke Foto: ANDY RAIN/EPA



Grčka je razočarala u kvalifikacijama, pošto je zauzela treće mesto iza Škotske i Danske. Napadač Benfike Pavlidis dao je samo jedan gol tokom kvalifikacija i upisao dve asistencije. Igrao je na pet od šest utakmica, propustivši samo duel protiv Belorusije zbog povrede.



Seru Girasi

Seru Girasi u dresu reprezentacije Gvineje Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Gvineja nije uspela da se domogne Svetskog prvenstva 2026. Napadač Borusije iz Dortmunda, koji je prošao sve omladinske selekcije Francuske, igrao je samo protiv Somalije i Alžira, dok ga nije bilo protiv Mozambika, Bocvane, Liberije i Nigera.



Karlos Baleba

Karlos Baleba u dresu reprezentacije Kameruna Foto: Shengolpixs / Alamy / Profimedia

Mladi defanzivni vezni nije uspeo s Kamerunom da se domogne najveće planetarne smotre fudbalera. Zaustavljeni su Kamerunci od Zelenortskih Ostrva i DR Konga, a mladi fudbaler premijerligaša Brajtona bio je standardan u kvalifikacijama, propustio je samo meč protiv selekcije Esvatinija (bivši Svazilend).



Edmond Tapsoba

Edmond Tapsoba u dresu reprezentacije Burkina Faso Foto: Issouf SANOGO / AFP / Profimedia

Burkina Faso nije iskoristila činjenicu da Afrika prvi put daje devet direktnih predstavnika i jednog kroz baraž. Štoper Leverkuzena igrao je većinu utakmicu za reprezentaciju, ali su na kraju zauzeli drugo mesto iza Egipta, iako je primila jedan gol u poslednje četiri utakmice.

Srbija je trenutno 37. na FIFA rang-listi i najbolje je plasirana reprezentacija koja neće igrati na Svetskom prvenstvu. Odmah iza selekcije "orlova" plasirani su Nigerija (38), Mađarska (40), Grčka (46), Venecuela (48), Kostarika (49), Peru (51), Čile (52), Mali (53).

1/18 Vidi galeriju Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT



Najskuplja reprezentacija koja neće igrati na Mundijalu je Nigerija, koja je procenjena na 295 miliona evra. Dalje slede Srbija (257), Kamerun (249,5), Grčka (245), Rusija (209), Mađarska (186), Slovenija (166), Gruzija (165), Mali (120), Burkina Faso (100)...