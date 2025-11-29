Slušaj vest

FK Crvena zvezda obavestila je javnost da je napadač Marko Arnautović zadobio ozbiljnu povredu na utakmici protiv FCSB (1:0) u Ligi Evrope.

Prema vestima sa Marakane Marko Arnautović neće biti na raspolaganju šefu stručnog štaba Vladanu Milojeviću za predstojeće mečeve.

Marko Arnautović zbog povrede nije završio utakmicu protiv Brage u Ligi Evrope Foto: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Ne igra protiv Šturma

Posle obavljenih pregleda i procene medicinskog tima, utvrđeno je da se radi o povredi aduktora (mišića noge op.a.) i da iskusnog napadača očekuje pauza do četiri nedelje. To u prevodu znači da Marko Arnautović neće igrati protiv Šturma u Gracu 11. decembra u jednoj od najbitnijih utakmica Crvene zvezde u Ligi Evrope.

Nije ovo prvi put da Marko Arnautović pravi dužu pauzu zbog iste povrede. Aduktor mu je stradao i na utakmici protiv Brage, kada je na štakama napustio teren. Bio je povređen i tokom leta, kada je Crvena zvezda igrala kvalifikacione utakmice protiv Leha iz Poznanja i Pafosa iz Limasola. Propustio je i veći broj mečeva u srpskoj Superligi.

Završio sezonu

U naredne četiri nedelje Crvena zvezda ima utakmicu u nedelju protiv OFK Beograda u Zaječaru, a onda u četvrtak odloženi meč protiv Čukaričkog na Marakani. Već sledećeg vikenda crveno-beli će na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Marka Arnautovića. Potom sledi duel sa Šturmom u Ligi Evrope. A, onda utakmice u domaćem prvenstvu, gostovanje TSC u Bačkoj Topoli (13/14. decembra), a onda i u poslednjem kolu protiv Mladosti iz Lučana na Marakani (20/21. decembar).

To praktično znači, da je Crvena zvezda izgubila Marka Arnautovića do kraja prvog dela sezone, pa će trener Vladan Milojević i fudbaleri biti na ozbiljnom ispitu, kako u Superligi, tako i u Ligi Evrope.

Njegov izostanak biće teško nadokanditi - Marko Arnautović slavi pobedu Crvene zvezde nad FCSB Foto: Starsport

Oglasila se Zvezda

Iz Ljutice Bogdana 1A mirno su primili odluku lekarskog tima, a svom fudbaleru napisali ohrabrujuću poruku:

- Arnautoviću želimo brz i uspešan povratak na teren!