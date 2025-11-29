Slušaj vest

Fudbaleri Partizana savladali su Javor sa 4:0 u 17. kolu Superlige Srbije.

Trener Partizana Nenad Stojaković oglasio se nakon utakmice u Humskoj:

- Ja uvek kažem, kontinuitet je kvalitet. Te sitaucije moramo da rešimo, da treniramo prevashodno. Greška u pasu, nema reakcije, opet smo prošli bez žutih kartona, nismo pravili faulove i to ode u velike šanse. Čestitke igračima Javora na sjajnoj igri, mi smo bili dobri, mnogo stvorenih prilika i šuteva. Mnogo situacija koje smo automatizovali. Kvalitetni dečaci.

Za kraj, Stojaković je podvukao:

- Kao što ste napomenuli, to su ti momenti u tranziciji koje moramo da odbranimo i da ne dođemo u situaciju da strepimo. Imali smo sreće, mislim da smo i zaslužili u odnosu na prošli meč - rekao je Stojaković za "TV Arena sport".

