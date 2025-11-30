Slušaj vest

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su u Londonu domaći Kristal Palas 2:1, u utakmici 13. kola Premijer lige.

Premijer liga 2025/26

Kristal Palas je poveo u 36. minutu golom Žana-Filipa Matete iz jedanaesterca. On je u prvom polušaju imao dva kontakta sa loptom, zbog čega je ponovo morao da izvede penal. Mateta je ponovo poslao golmana u suprotnu stranu i doneo vođstvo domaćima.

Junajted je izjednačio u 54. minutu golom koji je postigao Džošua Zirkze, a pobedu je doneo Mejson Maunt u 63. minutu. Kapiten Bruno Fernandeš je kratko iz slobodnog udarca dodao loptu do Maunta, koji ju je poslao ispod živog zida u donji levi ugao sa više od 20 metara.

Mančester junajted je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede i popeo se na šesto mesto na tabeli sa 21 bodom.

Kristal Palas je pretrpeo prvi poraz na domaćem terenu u Premijer ligi posle 13 uzastopnih utakmica i sada ima bod manje od Junajteda na sedmom mestu na tabeli.

U sledećem kolu Junajted će 4. decembra dočekati Vest Hem, a Kristal Palas će dan ranije igrati na gostujućem terenu protiv Barnlija.