Fudbaler Barselone Dani Olmo neće igrati do kraja godine zbog povrede ramena, preneli su danas španski mediji.

Barselona je sinoć pobedila Atletiko Madrid 3:1 u prvenstvu, a Olmo se povredio kada je postigao drugi gol. On je pao na rame nakon što je poslao loptu pored golmana Jana Oblaka, videlo se da je u bolovima i morao je da izađe iz igre.

Kako je preneo španski Sport, trener Hansi Flik neće moći da računa na Olma do kraja godine pošto je fudbaler iščašio rame, zbog čega bi mogao da bude podvrgnut operaciji.

U Barseloni ne očekuju da će se španski reprezentativac vratiti na teren pre pauze zbog praznika.

Olmo je 2023. godine imao problema sa levim ramenom, kada je odsustvovao dva meseca zbog operacije i u Barseloni strahuju da se ne ponovi ista situacija.

Olmo je u poslednje vreme jedan od najboljih igrača Barselone, sinoć je postigao gol, a u prethodnoj utakmici protiv Alavesa bio je dvostruki strelac.

Kurir sport / Beta

