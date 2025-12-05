Slušaj vest

Argentinac već dve i po godine nastupe za Inter Majami u MLS-u, pa iz blizine vidi koliko sport na severnoameričkom tlu raste i dobija sve veću pažnju.

1/10 Vidi galeriju Mesi u dresu Inter Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia

Mesi je priznao da ga je iznenadila strast navijača u SAD i Kanadi i način na koji se fudbal tamo poslednjih godina razvija.

"Iako sam to već znao, posebno kada je Meksiko u pitanju, ipak sam bio pomalo više iznenađen strašću koja postoji prema fudbalu u Sjedinjenim Državama i Kanadi. Verujem da je u poslednjih nekoliko godina, po mom mišljenju, ili možda zato što ranije nisam toliko znao o tome, došlo do rasta i velike promene u broju fanova koji vole ovu igru, uživaju u spektaklu, strastveni su, imaju mnogo emocije prema svojim klubovima i gde se fudbal zaista živi iznad svega" rekao je Mesi.

Poseban deo razgovora posvetio je Meksiku, ističući tamošnju ligu i tradiciju.

"Meksiko je oduvek imao sjajnu ligu, sa mnogo jakih ekipa i velikim kvalitetom igrača, kao i finansijskom snagom, i biće veoma prijatno igrati tamo. A kada govorimo o organizaciji u Sjedinjenim Državama, i ja i ljudi generalno očekujemo nešto izvanredno, jer su Amerikanci navikli da prave velike događaje. Ovo je najvažniji događaj u fudbalu i verujem da će biti dorasli zadatku, kako bi ljudi mogli da dođu i uživaju u svemu", istakao je Mesi.

Aktuelni svetski prvak sa Argentinom ponovio je da veruje u spektakl i atmosferu kakva dolikuje najvećem fudbalskom događaju.

"Očekujem nešto izvanredno jer su Amerikanci navikli da organizuju velike događaje. Ovo je najvažniji događaj u fudbalu i verujem da će biti dorasli zadatku, kako bi ljudi mogli da dođu i uživaju u svemu" naglasio je Mesi, koji je trofej svetskog šampiona podigao 2022. godine u Kataru.

Svetsko prvenstvo igra se narednog leta, a žreb grupa biće obavljen danas od 18 časova.