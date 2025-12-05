Slušaj vest

Ovog petka u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država Vašingtonu održava se žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će biti odigrano u SAD, Kanadi i Meksiku od 11. juna do 19. jula 2026. godine.

Voditelji programa su manekenka i modeč Hajdi Klum i glumac Kevin Hart.

Za razliku od manekenke nemačkog porekla koja blista u zlatnoj toaleti, američki komičar se odlučio za nešto opušteniju varijantu. 

Toliko opuštenu da je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Mnogi smatraju da trenera i kajla svakako nisu adekvatni za svečanu ceremoniju na koju su zvanice došle u svečanim varijantama.

Hajdi Klum i Kevin Hart svečana toaleta i dukserica
Foto: Sam Corum / PA Images / Profimedia

A osim odevne kombinacije, mnogi komentarišu i razliku u visini ovog voditeljskog para.

Šta vi mislite o svemu ovome?

