Žreb za Svetsko prvenstvo održan je u petak, a selekcija Brazila našla se u grupi sa Marokom, Škotskom i Haitijem.

Javnost u Brazilu interesovala se za to da li će Nejmar biti u sastavu nacionalnog tima za Mundijal, a selektor Karlo Anćeloti morao je da se oglasi ovim povodom.

profimedia0743762157.jpg
Foto: William Volcov/Brazil Photo Press / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Razumam da su svi zainteresovani za Nejmara i želim da pojasnim situaciju. Trenutno je decembar, a Svetsko prvenstvo je u junu. Kad budem objavio spisak u maju, ako Nejmar bude zaslužio da ide, ako je dobro i ako je bolji ili na istom nivou kao drugi, onda će igrati Svetsko prvenstvo i to je to - rekao je Anćeloti.

Karlo Anćeloti Foto: Oscar J Barroso / AFP / Profimedia, EPA-EFE/TOLGA AKMEN, Jose HERNANDEZ / AFP /Profimedia

