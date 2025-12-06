Karlo Anćeloti govorio je o Nejmaru i njegovim šansama za odlazak na Mundijal
DA LI ĆE NEJMAR IĆI NA SVETSKO PRVENSTVO?! Karlo Anćeloti morao da se oglasi zbog zvezde Brazila!
Žreb za Svetsko prvenstvo održan je u petak, a selekcija Brazila našla se u grupi sa Marokom, Škotskom i Haitijem.
Javnost u Brazilu interesovala se za to da li će Nejmar biti u sastavu nacionalnog tima za Mundijal, a selektor Karlo Anćeloti morao je da se oglasi ovim povodom.
- Razumam da su svi zainteresovani za Nejmara i želim da pojasnim situaciju. Trenutno je decembar, a Svetsko prvenstvo je u junu. Kad budem objavio spisak u maju, ako Nejmar bude zaslužio da ide, ako je dobro i ako je bolji ili na istom nivou kao drugi, onda će igrati Svetsko prvenstvo i to je to - rekao je Anćeloti.
