Javnost u Brazilu interesovala se za to da li će Nejmar biti u sastavu nacionalnog tima za Mundijal, a selektor Karlo Anćeloti morao je da se oglasi ovim povodom.

- Razumam da su svi zainteresovani za Nejmara i želim da pojasnim situaciju. Trenutno je decembar, a Svetsko prvenstvo je u junu. Kad budem objavio spisak u maju, ako Nejmar bude zaslužio da ide, ako je dobro i ako je bolji ili na istom nivou kao drugi, onda će igrati Svetsko prvenstvo i to je to - rekao je Anćeloti.