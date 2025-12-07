Slušaj vest

Mogao bi Filip Stanković već ove zime da se vrati u Inter!

Golman Venecije ima odličnu sezonu u Seriji B, a sportski menadžment kluba iz Milana nije zadovoljan formom i odbranama iskusnog Jana Zomera.

Filip Stanković kao golman Venecije Foto: Sara Esposito/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbin sam rođen u Rimu, zaljubljen u Milano

Ipak, prioriteti za Inter su Mile Svilar, Marko Karneseki, Elija Kaprile i Guljelmo Vikario. Ipak, svi oni koštaju mnogo od 20 do 50 miliona evra, a Inter baš nije spreman da troši toliki novac za golmana.

I zato u prvi plan izbija Filip Stanković, dete kluba koje zna šta znači Inter, a uz to i košta neuporedivo manje.

Filip Stanković (23) nedavno je dao intervju za rimsku "Republiku" u kojem je govorio o odrastanju u Milanu i svojoj karijeri.

- Ja sam Srbin, rođen u Rimu. Ali moj dom će uvek biti Milano. Kao dete gledao sam stadion kroz prozor. Prepoznavao sam šum publike pre golova. U zgradi, pored mog oca, živeli su i drugi fudbaleri. Bili su tu Brozović i Ikardi - počeo je intervju Filip Stanković i otkrio koliko voli Veneciju u kojoj sada živi:

- Volim je sve više i više. Volim pejzaže, ljude, vožnju čamcem do stadiona. A tu je i hrana.

1/8 Vidi galeriju Filip Stanković Foto: Printskrin/Instagram

San će da se ostvari jednog dana

Filip Stanković je sa braćom Stefanom i Aleksandrom od malih nogu provodio vreme na San Siru.

- Tata nas je vodio tamo da igramo posle pobeda Intera. Moja dva brata su šutirala, a ja sam branio. Jednog dana došao je da nas gleda Žoze Murinjo. Bio je u pozadini, sa kapuljačom. Kada smo ga primetili, dali smo sve od sebe. Imao sam osam godina.

Aktuelni trener Intera Kristijan Kivu je porodični prijatelj.

- Nažalost, nikada me nije trenirao, ali ga poznajem, prijatelj je mog oca. Posebna osoba.

Ima san o velikim utakmicama, vezan za porodicu i brata.

- Želim da osvojim Ligu šampiona, sa bratom u timu i ocem kao trenerom. To ne bi bio problem. Kada mi kažu da sam "preko veze", to me dodatno motiviše.

Filip Stanković sa ocem Dejanom Foto: Printskrin/Instagram

Otac i majka najvažniji na svetu

Filip je naglasio da su mu otac Dejan i majka Ana vrlo značajne osobe u životu.

- Tata je žrtva i posvećenost, a mama je ostalih 90 odsto! Kada se otac povukao, obećala je da će se vratiti na San Siro samo kada mi budemo na terenu. To se desilo i bilo je emotivno.

Mladi golman ima i hobije u slobodno vreme.

- Igram video igre. Na golu smenjujem Donarumu i Oblaka, moje uzore i u stvarnom životu. Pošto je Zomer koristio naočare za trening refleksa, počeo sam i ja, zajedno sa trepčućim svetlima i mašinom za šutiranje lopti.

Filip Stanković sa devojkom Federikom Foto: Printskrin/Instagram

Uskoro možda i brak

Fudbal nije jedini sport koji srednji sin Dejana Stankovića voli.

- Da nisam fudbaler, možda bih probao košarku. Navijač sam Crvene zvezde, ali pratim i Milano.

Ozbiljno razmišlja o porodici sa svojom devojkom.

- Dovoljno mi je da osvojim 10 odsto onoga, što je osvojio moj otac. Želim veliku porodicu sa Federikom. Studira marketing i komunikacije. Važno mi je da se ostvari. Zajedno smo šest godina i znam koliko je važna u mom životu - zaključio je Filip Stanković.