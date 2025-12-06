Slušaj vest

Luis Suarez uskoro ostaje bez ugovora, a nema naznaka da će mu Inter Majami ponuditi novi.

Prema poslednjim informacijama, Luis Suarez bi mogao da se vrati u Nasional.

On je ponikao u ovom klubu, kasnije se vratio, leta 2022. godine kada mu je istekao ugovor sa Atletiko Madridom. Ali, tada je potpisao kratkoročni ugovor posle kog je otišao u brazilski Gremio, a potom u Inter Majami kod Lionela Mesija.

Suarez ima 38 godina, ugovor do 1. januara, nakon čega će opet biti slobodan.

Navodno, njegova velika želja je da još jednom obuče dres Nasionala i da sa njim zaigra u Kopa Libertadoresu.

On je ove godine pokazao da nije još uvek za penziju, jer je za Inter Majami odigrao 42 utakmice uz učinak od 14 golova i 15 asistencija.

Ne treba da podsećamo da je osvojio sve moguće trofeje sa Barselonom, za koju je nastupao od 2014. do 2020. godine, a prethodno je nastupao i za Groningen, Ajaks, Liverpul i u svakom klubu ostavio je duboki trag.

Kurir sport / Sportske.net