KAKVA VEST! SUAREZ SE VRAĆA TAMO GDE JE SVE POČELO... Još uvek nije kraj, slavni fudbaler ima jednu veliku želju!
Luis Suarez uskoro ostaje bez ugovora, a nema naznaka da će mu Inter Majami ponuditi novi.
Prema poslednjim informacijama, Luis Suarez bi mogao da se vrati u Nasional.
On je ponikao u ovom klubu, kasnije se vratio, leta 2022. godine kada mu je istekao ugovor sa Atletiko Madridom. Ali, tada je potpisao kratkoročni ugovor posle kog je otišao u brazilski Gremio, a potom u Inter Majami kod Lionela Mesija.
Suarez ima 38 godina, ugovor do 1. januara, nakon čega će opet biti slobodan.
Navodno, njegova velika želja je da još jednom obuče dres Nasionala i da sa njim zaigra u Kopa Libertadoresu.
On je ove godine pokazao da nije još uvek za penziju, jer je za Inter Majami odigrao 42 utakmice uz učinak od 14 golova i 15 asistencija.
Ne treba da podsećamo da je osvojio sve moguće trofeje sa Barselonom, za koju je nastupao od 2014. do 2020. godine, a prethodno je nastupao i za Groningen, Ajaks, Liverpul i u svakom klubu ostavio je duboki trag.
Kurir sport / Sportske.net