Fudbaleri Aston Vile pobedili su na svom terenu u Birmingemu Arsenal 2:1, u utakmici 15. kola Premijer lige, i zabeležili peti uzastopni trijumf u engleskom prvenstvu.
BUENDIJA ZA DELIRIJUM NA "VILA PARKU" Aston Vila u nadoknadi do pobede nad Arsenalom
Prednost Aston Vili doneo je Meti Keš golom u 36. minutu, a izjednačenje Arsenalu Leandro Trosar pogotkom u 52. minutu.
Pobedonosan gol za Aston Vilu postigao je Emilijano Buendija u petom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Arsenal je prvi na tabeli sa 33 boda, tri više od drugoplasirane Aston Vile.
Oba kluba će u narednom kolu igrati u Londonu, Arsenal kao domaćin protiv Vulverhemptona, a Aston Vila na gostujućem terenu protiv Vest Hema.
(Beta)
