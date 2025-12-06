Slušaj vest

Prednost Aston Vili doneo je Meti Keš golom u 36. minutu, a izjednačenje Arsenalu Leandro Trosar pogotkom u 52. minutu.

Pobedonosan gol za Aston Vilu postigao je Emilijano Buendija u petom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Arsenal je prvi na tabeli sa 33 boda, tri više od drugoplasirane Aston Vile.

Oba kluba će u narednom kolu igrati u Londonu, Arsenal kao domaćin protiv Vulverhemptona, a Aston Vila na gostujućem terenu protiv Vest Hema.

(Beta)

