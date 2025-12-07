Sve spremno za žreb za Sp

FIFA je odlučila da vrati pravilo koje na Svetskom prvenstvu nije bilo primenjivano 20 godina.

U petak je u Vašingtonu održan žreb za grupnu fazu Mundijala, koje će se igrati u junu i julu 2026. godine.

Ovo će biti prvo svetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija, koje su podeljenje u 12 grupa po četiri ekipe.

Prve dve reprezentacije iz svake grupe prolaze u nokaut fazu, kao i osam najboljih trećeplasiranih.

Kod određivanja plasmana u grupi, došlo je do velike promene. Naime, FIFA je odlučila da vrati pravilo koje na Svetskom prvenstvu nije bilo 20 godina, od svetske smotre održane 2006. godine u Nemačkoj.

Prvi kriterijum za određivanje plasmana (ukoliko su ekipe izjednačene) više neće biti ukupna gol razlika u grupi, nego međusobni susreti. Na zadnjih četiri Mundijala, praksa je bila drugačija.

Naravno, kod određivanja najboljih trećeplasiranih reprezentacija prvo će se gledati osvojeni bodovi, a onda ukupna gol razlika.

