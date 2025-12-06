Slušaj vest

Fudbaleri Viljareala pobedili su Hetafe 2:0 u 15. kolu La Lige i ostali na bliskom odstojanju od Reala i Barselone.

 Posle šest uzastopne pobede u prvenstvu "Žuta podmornica" ima bod manje od Mariđana i dva manje od lidera iz Katalonije.

viljareal Foto: Maria Jose Segovia / DeFodi Images / Profimedia, Jose Torres / imago sportfotodienst / Profimedia

Za novi trijumf čete Marselinja Garsije Torala najzaslužniji su strelci golova Tajžon Bjukenen i Žorž Mikautadze.

Ne propustiteFudbalHAOS I BURA U PARTIZANU! Igrači podigli glas nakon odluke rukovodstva crno-belih, evo šta se desilo u Humskoj!
Predrag Mijatović i Rasim Ljajić
FudbalBUENDIJA ZA DELIRIJUM NA "VILA PARKU" Aston Vila u nadoknadi do pobede nad Arsenalom
Aston Vila
Košarka"UTAKMICA PROTIV BAJERNA JE POKAZALA DA MOŽEMO" Ocokoljić motivisan, ali poziva na oprez pred Kluž: "Očekuje nas veoma teška utakmica..."
Mirko Ocokoljić
FudbalKAKVA VEST! SUAREZ SE VRAĆA TAMO GDE JE SVE POČELO... Još uvek nije kraj, slavni fudbaler ima jednu veliku želju!

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir