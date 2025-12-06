Nova pobeda!
LA LIGA! Viljareal prati Real u stopu!
Fudbaleri Viljareala pobedili su Hetafe 2:0 u 15. kolu La Lige i ostali na bliskom odstojanju od Reala i Barselone.
Posle šest uzastopne pobede u prvenstvu "Žuta podmornica" ima bod manje od Mariđana i dva manje od lidera iz Katalonije.
viljareal Foto: Maria Jose Segovia / DeFodi Images / Profimedia, Jose Torres / imago sportfotodienst / Profimedia
Za novi trijumf čete Marselinja Garsije Torala najzaslužniji su strelci golova Tajžon Bjukenen i Žorž Mikautadze.
