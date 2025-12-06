Slušaj vest

"Beograđani gaje napadački fudbal. Imali smo manje vremena da se spremimo zbog obaveza u Kupu Srbije, ali igrao je i IMT. Još uvek imam nekoliko dilema po pitanju sastava", rekao je Gaćinović.

Utakmica na Stadionu Lagator u Loznici zakazana je za nedelju od 15 časova.

IMT je početkom avgusta rezultatom 2:1 pobedio u prvom ovosezonskom duelu dva tima u Novom Pazaru.

"Pobedio nas je IMT par dana posle teškog gostovanja poljskoj Jagjeloniji u Bjalistoku, ali mi smo od tada napredovali. Mnogo smo bolja ekipa nego u tom momentu", ocenio je Gaćinović.

Novi Pazar je peti na superligaškoj tabeli sa 26 bodova, dok IMT na 12. mestu ima 19 bodova.

(Beta)

