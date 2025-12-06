Trener fudbalera Novog Pazara Vladimir Gaćinović rekao je da je nezgodno igrati protiv IMT-a, kojem njegova ekipa gostuje u 18. kolu Super lige Srbije.
GAĆINOVIĆ PRED IMT: Pobedili su nas, ali sada smo mnogo bolji
"Beograđani gaje napadački fudbal. Imali smo manje vremena da se spremimo zbog obaveza u Kupu Srbije, ali igrao je i IMT. Još uvek imam nekoliko dilema po pitanju sastava", rekao je Gaćinović.
Utakmica na Stadionu Lagator u Loznici zakazana je za nedelju od 15 časova.
IMT je početkom avgusta rezultatom 2:1 pobedio u prvom ovosezonskom duelu dva tima u Novom Pazaru.
"Pobedio nas je IMT par dana posle teškog gostovanja poljskoj Jagjeloniji u Bjalistoku, ali mi smo od tada napredovali. Mnogo smo bolja ekipa nego u tom momentu", ocenio je Gaćinović.
Novi Pazar je peti na superligaškoj tabeli sa 26 bodova, dok IMT na 12. mestu ima 19 bodova.
(Beta)
