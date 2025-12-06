Frka u Partizanu, padaju ostavke?
POBUNA U PARTIZANU! Padaju prve ostavke u Humskoj?
Nova bura potresa Partizan, ovoga puta oko prekomande Dušana Jovanovića, sina Milana Laneta Jovanovića, u prvi tim crno-belih.
Kako navodi Telegraf, Predrag Mijatović i Danko Lazović nisu više u toliko dobrim odnosima posle smene Srđana Blagojevića.
Danko Lazović Foto: Www.partizan.rs
Navodi se da Lazović i Miralem Sulejmani razmišljaju da podnesu ostavke!
Na sve to, deluje da Sulejmani nije baš dobrovoljno naišao na odluku da Jovanović bude prebačen u prvi tim Partizan, tako da ćemo videti šta nas čeka u narednim danima u Humskoj.
Čeka nas prava bura u Humskoj u danima koji su ispred nas.
