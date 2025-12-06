Slušaj vest

Fudbaleri Bajern Minhena rutinski su savladali Štutgart sa 5:0 u okviru 13. kola Bundeslige.

Hari Kejn, napadač Bajerna, upisao je novi het-trik!

Hari Kejn Bajern

Bajer Leverkuzen je vezao drugi poraz u prvenstvu, pošto ga je u gostima nadigrao Augzburg - 2:0.

Povela je domaća ekipa, kada je odbrana Farmaceuta loše bila postavljena, što je iskoristio Janulis i savladao Flekena.

Kontrolisao je Bajer igru tokom prvih 45 minuta, ali nije pronalazio put do mreže. Iskoristio je to Augzburg i preko Kadea posle asistencije Janulisa povisio vođstvo.

