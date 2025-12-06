Slušaj vest

Fudbaleri OFK Beograda savladali su Javor sa 1:0 u okviru 18. kola Superlige Srbije.

Romantičari su tako slavili prvi put posle 18. oktobra, kada su kao domaćini bili bolji od Napretka.

Javor se prikazao u odličnom svetlu u Humskoj uprkos porazu, slavio je pre toga i protiv Zvezde, ali nije uspeo da nađe recept za izabranike Sime Krunića.

Jedini pogodak na meču delo je Džeja Enema. Na startu drugog poluvremena, Prucev je poslao upotrebljivu loptu, a holandski internacionalac se našao na pravo mestu i savladao Vasiljevića. To je bio njegov 10. pogodak u prvenstvu ove sezone.

Nije uspeo Javor u nastavku susreta makar da dođe do boda, tako da Romantičari se sa slavljeničkom pesmom vraćaju iz Ivanjice.

