Trijumf Romantičara.
Superliga Srbije
SUPERLIGA SRBIJE! OFK Beograd pobedio Javor!
Fudbaleri OFK Beograda savladali su Javor sa 1:0 u okviru 18. kola Superlige Srbije.
Romantičari su tako slavili prvi put posle 18. oktobra, kada su kao domaćini bili bolji od Napretka.
OFK Beograd - Crvena zvezda 3:4
Javor se prikazao u odličnom svetlu u Humskoj uprkos porazu, slavio je pre toga i protiv Zvezde, ali nije uspeo da nađe recept za izabranike Sime Krunića.
Jedini pogodak na meču delo je Džeja Enema. Na startu drugog poluvremena, Prucev je poslao upotrebljivu loptu, a holandski internacionalac se našao na pravo mestu i savladao Vasiljevića. To je bio njegov 10. pogodak u prvenstvu ove sezone.
Nije uspeo Javor u nastavku susreta makar da dođe do boda, tako da Romantičari se sa slavljeničkom pesmom vraćaju iz Ivanjice.
