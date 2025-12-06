Slušaj vest

Svečanost je okupila stotine gostiju iz svih krajeva - od rukovodilaca FSS, preko selektora, trenera i sudija, do bivših i aktuelnih asova.

Među njima bili su predsednik Dragan Džajić i potpredsednica Sandra Sremčević, selektori i koordinatori muških i ženskih selekcija FSS, kandidat za predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, vodeći ljudi ostalih fudbalskih regiona, brojni fudbalski radnici, treneri, sudije, bivša velika igračka imena, gradonačelnici mnogih gradova zapadne Srbije.

Velikim aplauzima prisutni su pozdravili sve ono što je rukovodstvo FSRZS na čelu sa predsednikom Nebojšom Živanovićem i generalnim sekretarom Darkom Bradonjićem, prethodne skoro četiri godine uradilo za region i fudbal u Srbiji.

Predsednik FS RZS je u svom govoru naglasio da je cilj postignut: značajno ulaganje u infrastrukturu, mlade kadrove i ravnopravan razvoj fudbala - jer, kako je rekao, „fudbal u Srbiji ne raste na Terazijama, nego po celoj zemlji.“

U preuređenom holu hotela „Šumarice“ bila je postavljena impresivna izložba: portreti legendi i današnjih reprezentativaca, od starih velikana do novih imena - podsetili su sve prisutne na bogatu fudbalsku tradiciju regiona.

Tokom večeri prikazan je i film o rezultatima FS RZS u 2025: o izgradnji terena sa veštačkom travom, postavljenim reflektorima, LED semaforima, donacijama opreme klubovima, ulaganjima u ženski i futsal fudbal, i brojnim seminarima za trenere i sudije.

Za doprinos i rad u protekloj godini uručen je niz plaketa, satova i vaučera, i pojedincima koji su obeležili sezonu, i ljudima sa višedecenijskim doprinosom fudbalu u regionu. Takođe, pažnja je usmerena i ka najmlađim članovima: za decu zaposlenih u FS RZS pripremljeni su novogodišnji paketići.