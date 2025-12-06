Slušaj vest

Svečanost je okupila stotine gostiju iz svih krajeva - od rukovodilaca FSS, preko selektora, trenera i sudija, do bivših i aktuelnih asova.

Među njima bili su predsednik Dragan Džajić i potpredsednica Sandra Sremčević, selektori i koordinatori muških i ženskih selekcija FSS, kandidat za predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, vodeći ljudi ostalih fudbalskih regiona, brojni fudbalski radnici, treneri, sudije, bivša velika igračka imena, gradonačelnici mnogih gradova zapadne Srbije.

Dragan Džajić
Dragan Džajić Foto: fsrzs

Velikim aplauzima prisutni su pozdravili sve ono što je rukovodstvo FSRZS na čelu sa predsednikom Nebojšom Živanovićem i generalnim sekretarom Darkom Bradonjićem, prethodne skoro četiri godine uradilo za region i fudbal u Srbiji.

Predsednik FS RZS je u svom govoru naglasio da je cilj postignut: značajno ulaganje u infrastrukturu, mlade kadrove i ravnopravan razvoj fudbala - jer, kako je rekao, „fudbal u Srbiji ne raste na Terazijama, nego po celoj zemlji.“

FSRZS
FSRZS Foto: Fss

U preuređenom holu hotela „Šumarice“ bila je postavljena impresivna izložba: portreti legendi i današnjih reprezentativaca, od starih velikana do novih imena - podsetili su sve prisutne na bogatu fudbalsku tradiciju regiona.

Tokom večeri prikazan je i film o rezultatima FS RZS u 2025: o izgradnji terena sa veštačkom travom, postavljenim reflektorima, LED semaforima, donacijama opreme klubovima, ulaganjima u ženski i futsal fudbal, i brojnim seminarima za trenere i sudije.

Dejan Tomašević.jpg
Dejan Tomašević Foto: Fss

Za doprinos i rad u protekloj godini uručen je niz plaketa, satova i vaučera, i pojedincima koji su obeležili sezonu, i ljudima sa višedecenijskim doprinosom fudbalu u regionu. Takođe, pažnja je usmerena i ka najmlađim članovima: za decu zaposlenih u FS RZS pripremljeni su novogodišnji paketići.

Ne propustiteFudbalZAJEDNO ZA SRBIJU: Rukovodsrvo FSRZS posetilo FS Kosova i Metohije, podrška klubovima i "orlićima" (FOTO)
FSRZS
FudbalZAPAD POMERA GRANICE! Novi semafori u Čačku, Užicu, Požegi i Prijepolju... (FOTO)
Donacija semafori
FudbalREČI BEZ DELA NE VREDE NIŠTA! Čelni ljudi FSRZS otvorili novi teren sa veštačkom travom: Posle Vrnjačke banje i Valjeva, Užice dobilo lepoticu
FSRZS 2.jpg
FudbalZAPAD ZADAO DOMAĆI ZADATAK: Povratak asova u strukture klubova i regionalnih Saveza od kapitalnog značaja za srpski fudbal!
FSS

Trening reprezentacije Srbije u Beču Izvor: MONDO