Slušaj vest

Argentinski trener se sprema da predvodi SAD na Svetskom prvenstvu sledeće godine, koje ta zemlja organizuje zajedno sa Kanadom i Meksikom. Međutim, njegove dugoročne ambicije su da se vrati u eletni evropski klupski fudbal.

U intervjuu za Bi-Bi-Si, bivši trener Totenhema, Pari Sen Žermena i Čelsija rekao je da želi da ponovo radi u Premijer ligi.

"Premijer liga je najbolja na svetu. Naravno da mi nedostaje. Veoma sam srećan u SAD, ali uvek razmišljam o povratku jednog dana. To je najjača liga i naravno da bih voleo da se ponovo vratim", rekao je Poketino.

SAD su dobile povoljan žreb za Svetsko prvenstvo. Poketinov tim je u grupi sa Paragvajem, Australijom i pobednikom evropskog plej-ofa između Turske, Slovačke, Kosova i Rumunije.

Na pitanje da li može da postigne još nešto u karijeri, Poketinov odgovor je bio da "osvoji Premijer ligu i Ligu šampiona".

"Bili smo tako blizu sa Totenhemom. Želim to da postignem. Još sam mlad, imam energije, iskustva i motivacije da to pokušam u budućnosti", rekao je Poketino.

(Beta)