Slušaj vest

Fudbaleri Barselone savladali su Betis rezultatom 5:3 (4:1) u utakmici 15. runde španske La lige.

Igrao se već šesti minut kada je Entoni, koji je odslužio suspenziju protiv Sevilje u derbiju Andaluzije, doveo "zeleno-bele" u prednost.

1/7 Vidi galeriju Barselona opet igra na Nou Kampu Foto: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, to kao da je samo naljutilo goste iz Katalonije, koji su zahvaljujući fenomenalnom Feranu Toresu veoma brzo preokrenuli.

Španski reprezentatvac je u 11. i 13. minutu već na semaforu doneo preokret, ali se tu nije zaustavio.

Zapravo, prvo je Roni Bardgđi doneo 3:1 u korist Barse u 31. minutu, da bi Tores u 40. kompletirao svoj het-trik već u prvom poluvremenu.

Lamin Jamal se u 59. minutu upisao u strelce golom iz jedanaesterca, za "petardu" tima Hansija Flika.

Uspeo je Betis do kraja da postigne još dva gola, tek toliko da malo ublaži poraz. Najpre je strelac bio Dijego Ljorente u 85. minutu, a u 90. je Kućo Ernandes realizovao penal za konačnih 3:5.

BONUS VIDEO: