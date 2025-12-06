Slušaj vest

Fudbaleri Liverpula i Lidsa odiggrali su 3:3 u 15. kolu Premijer lige.

Ekipa Arnea Slota ostala je bez pobede u šestom minutu nadoknade, iako je vodila sa 0:2 i 2:3 do samog finiša!

Remi Lidsu doneo je golom Ao Tanaka posle kornera u 96. minutu!

Liverpul je posle 15 utakmica na osmom mestu sa 23 boda, deset manje od Arsenala koji je lider. Lids se nalazi na 16. mestu sa 15 bodova.

