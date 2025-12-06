Slušaj vest

Milvol je kao gost savladao Bristol siti sa 0:1, a jedini gol na meču postigao je 21-godišnji Srbin.

Igrao se 59. minut kada je Mihailo Ivanović zatresao mrežu rivala i to nakon odbitka.

Gosti su na polovini terena došli do lopte, usledila je brza tranzicija i nekoliko odbitaka, pre nego što je Bangura-Vilijams prosledio loptu do Ivanovića, koji je precizno šutirao i tako doneo pobedu svom timu.

Milvol je ovom pobedom skočio na treće mesto u Čempionšipu, a zanimljivo je da imaju gol razliku -2. Ivanović je ukupno postigao četiri gola ove sezone, drugi je strelac u prvenstvu u svom timu iza Aziza koji ima šest golova.

Po završetku utakmice i pobedi gostiju, došlo je do opšte tuče kraj aut linije.

Prvi su u konflikt ušli trener gostiju, Aleks Nil i jedan od članova stručnog štaba Bristola, a onda je pristigao i igrač Bristola, Džejson Najt. Vezista domaćih odgurnuo je Nila koji mu je uzvratio istom merom, a onda je nastao potpuni metež.

Pogledjate te scene: