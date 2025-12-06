Slušaj vest

Fudbaleri Lajpciga deklasirali su Ajntraht Frankfurt sa 6:0 u okviru 13. kola Bundeslige.

Nastavili su Bikovi sa pobedama pred svojim navijačima, pa su tako zadržali maksimalan učinak kada su u pitanju utakmice na svom terenu.

Goste je načeo Harder u petom minutu, da bi sredinom prvog poluvremena prednost duplirao Baumgartner.

U drugom poluvremenu je briljirao Diomande sa het-trikom, a između njegovih pogodak u strelce je uspeo da se upiše i Raum.

U redovima Lajpciga je ceo meč odigrao Kosta Nedeljković, a Andrija Maksimović se na terenu našao od 67. minuta.

