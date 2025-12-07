Selektor Brazila Karlo Anćeloti o Nejmaru.
BRAZIL I DALJE ČEKA! Nejmar propušta Mundijal?
Selektor Brazila Karlo Ančeloti upitan je o igranju Nejmara na Svetskom prvenstvu.
Napadač Santosa je poslednji meč za Brazil odigrao 17. oktobra 2023. kada se teško povredio.
Nejmar Foto: Printskrin/Instagram
Ančeloti je u razgovoru za brazilski "Sportv" istakao da ukoliko zasluži, Nejmar ide na Mundijal.
- Ako Nejmar zaslužuje da bude na Svetskom prvenstvu, ako je u formi i bolji od nekog drugog, igraće - jasan je bio Karlo Ančeloti.
Brazil će u martu u SAD da odigra dve prijateljske utakmice, protiv Francuske i Hrvatske.
Brazil je smešten u grupu C gde su još Maroko, Škotska i Haiti.
Takmičenje počinje 13. juna protiv Maroka, a zatim slede dueli protiv Haitija (19. jun) i Škotske (24. jun).
