Bura u FK Partizan nastala je nakon odluke da Dušan Jovanović, sin Milana Laneta Jovanovića, bude prebačen u prvi tim!

Sa tim se nisu složili mladi fudbaleri Partizana, nekoliko njih, ali ni Danko Lazović kao i Miralem Sulejmani. Bilo je reči i o ostavkama, a Lazović je u kratkom intervjuu sve objasnio:

Danko Lazović Foto: Www.partizan.rs

- Najvažnije za Partizan su ove tri utakmice do kraja jesenje polusezone. A kada one prođu, onda ćemo mi iz uprave da sednemo i da razgovaramo o svemu. Sada moramo da stavimo tačku na sve drugo i fokus da potpuno usmerimo na ta tri meča. A, posle toga ćemo pričati na sve teme - rekao je Lazović za "Mozzart Sport".

Crno-bele već sutra čeka najteže gostovanje do kraja polusezone, Radničkom u Kragujevcu, a onda slede mečevi sa Napretkom i IMT-om.

