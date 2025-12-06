Slušaj vest

Fudbaleri Verone su tek u decembru ostvarili prvu pobedu u sezoni italijanske Serije A, i to tek u 14. kolu protiv Atalante, rezultatom 3:1 (2:0).

Po izrazito maglovitom vremenu u gradu Romea i Julije, gde je praćenje u televizijskom prenosu bilo gotovo nemoguće, najgori tim Serije A je igrao kao da se bori za Evropu. Bez dileme, najbolje ove sezone.

Lazar Samardžić na utakmici protiv Briža Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia, GUILLAUME HORCAJUELO/EPA

Najsrećniji dan u sezoni za navijače Verone najavio je Belgali u 28. minutu, a osam minuta kasnije je Žovane duplirao prednost.

Gosti iz Bergama nisu ličili na sebe, pa su u 71. minutu primili i treći pogodak, kada im je mrežu zatresao Bernede.

Minut pre toga je u igru ušao Lazar Samardžić, a u 81. je VAR dodelio penal za Atalantu i koji je Skamaka pretvorio u konačnih 3:1.

Verona je pobegla sa dna, sada sa devet osvojenih bodova, na 19. poziciji.

Atalanta je ostala na 12. mestu na tabeli, sa 16 bodova na svom kontu.

