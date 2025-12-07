Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraju meč 18. kola Super lige Srbije, a ovaj duel možete gledati na kanalima Arene Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Osim što je reč o derbiju kola i pored same borbe za bodove i vrh tabele, ova utakmica će imati posebnu dimenziju.

Utakmica se igra devet dana uoči godišnjice smrti Siniše Mihajlovića, koji je nosio dres oba kluba, pa će predstavljati i vid i sećanja na legendarnog fudbalera.

Takođe, meč će biti i humanitranog karaktera, pa će se od svake prodate ulaznice izdvojiti po 100 dinara i donirati Dečjem selu „Dr Milorad Pavlović“ iz Sremske Kamenice.