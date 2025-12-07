Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog 1923 dočekuju Partizan u nedelju od 15.00 u meču 18. kola Superlige Srbije.

Crno-beli su drugi na tabeli sa 40 bodova, dok je kragujevački tim trenutno deseti sa 20.

Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prenos meča iz Kragujevca možete gledati na TV Arena sport premium 1.

