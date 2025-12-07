Radnički 1923 dočekuje Partizan u nedelju od 15.00.
spektakl
BIĆE VRELO! Radnički dočekuje Partizan, evo gde možete gledati prenos!
Fudbaleri Radničkog 1923 dočekuju Partizan u nedelju od 15.00 u meču 18. kola Superlige Srbije.
Crno-beli su drugi na tabeli sa 40 bodova, dok je kragujevački tim trenutno deseti sa 20.
Prenos meča iz Kragujevca možete gledati na TV Arena sport premium 1.
