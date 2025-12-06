Slušaj vest

Ostaće Lionel Mesi upamćen kao, verovatno, najbolji i najveći svih vremena kad završi igračku karijeru.

On je predvodio legiju Argentinaca u dresu Intera, sa klupe vođenu sunarodnikom Havijerom Maskeranom.

Mesi nije bio strelac, ali je pokrenuo akciju koja je prethodila vodećem golu Intera, direktno asistirao Rodrigu De Polu za 2:1, a pomogao i kod trećeg gola...

Već u osmom minutu je Inter došao do prednosti. Tadeo Alende je pobegao odbrani gostiju po desnoj strani, pokušao da uposli jednog saigrača u sredini, ali je lopta pogodila defanzivca Vankuvera Edijera Okampa i završila u mreži.

Uzbuđenja su počela od 60. minuta i izjednačujućeg pogotka kanadskog kluba. Brajan Vajt je odložio loptu Aliju Ahmedu koji je ostao usamljen na levoj strani, šutirao je iz prve Kanađanin i zahvaljujući nesigurnoj intervenciji Roka Rijosa, golmana Intera, uspio da poravna rezultat na semaforu.

U 71. minutu Inter je zadao fatalan udarac gostima. Mesi je u svom stilu proigrao Rodriga de Pola koji matirao Joheija Takaoku bez ikakvih problema.

Krenuli su gosti napred u želji da dođu do produžetaka, otvorilo je to mnogo prostora za Inter koji je iskoristio to u 96. minutu. Tačku na utakmicu stavio je Alende nakon još jedne sjajne Mesijeve asistencije.