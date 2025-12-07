Svi događaji
Od najnovijeg
13:45

Sastavi

Poznati su i sastavi oba tima.

RADNIČKI: Lijeskić - Miličić, Marjanović, Sahli, Bevis, Simović, Ilić, Dadić, Jankuba, Isa Ba, Ben Hasin.

PARTIZAN: M. Milošević, Roganović, Simić, Đurđević, Stojković, Dragojević, Ugrešić, Sek, Vukotić, Trifunović, J.Milošević.

13:42

Stanje na tabeli

Partizan se uoči ovog meča nalazi na drugom mestu Super lige Srbije sa 40 bodova, dok je Radnički na poziciji 11 sa 20 bodova.

13:41

Haos oko Lanetovog sina

Uoči duela Randničkog i Partizana nastao je pravi haos zbog Dušana Jovanovića. Šta se sve dešavalo oko Lanetovog sina možete pročitati na sledećim linkovima:

13:40

Stojaković hvalio Stojketa

Pred meč protiv Radničkog, trener Partizana Nenad Stojaković, hvalio je golmana Radničkog iz Kragujevca, Vladimira Stojkovića.

- On je reprezentativni golman, on čak i u ovom trenutku može da odgovori tom zadatku. Najiskusniji igrač u oba tabora. Bivši golman Partizana, veliki je motiv. Ali, kao i svaka utakmica, mi imamo svoje motive, mi ćemo probati da imamo veći, da budemo gladniji - rekao je on.

13:35

Ko sudi?

Na meču u Kragujevcu pravdu će deliti Stanko Ostraćanin, prvi pomoćnik biće Ivan Blagojević, a drugi Miloje Milićević. U VAR sobi sedeće Aleksandar Živković i Milan Milićević.

13:30

Crno-beli blagi favoriti

Partizan je blagi favorit na meču protiv Radničkog i kvota na trijumf crno-belih iznosi tačno dva. Na pobedu Radničkog kvota je 3,70, a na nerešen ishod 3,50.