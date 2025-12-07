RADNIČKI KRAGUJEVAC - PARTIZAN: Crno-beli na "Čika Dači" žele da nastave borbu za titulu! Poznati su sastavi!
Radnički iz Kragujevca i Partizan u nedelju od 15 časova na "Čika Dači" igraju meč 18. kola Super lige Srbije.
Crno-beli žele da nastave borbu za titulu, ali je gostovanje Radničkom veliko iskušenje i nema dileme da četu Nenada Stojakovića čeka težak zadatak.
Sastavi
Poznati su i sastavi oba tima.
RADNIČKI: Lijeskić - Miličić, Marjanović, Sahli, Bevis, Simović, Ilić, Dadić, Jankuba, Isa Ba, Ben Hasin.
PARTIZAN: M. Milošević, Roganović, Simić, Đurđević, Stojković, Dragojević, Ugrešić, Sek, Vukotić, Trifunović, J.Milošević.
Stanje na tabeli
Partizan se uoči ovog meča nalazi na drugom mestu Super lige Srbije sa 40 bodova, dok je Radnički na poziciji 11 sa 20 bodova.
Haos oko Lanetovog sina
Stojaković hvalio Stojketa
Pred meč protiv Radničkog, trener Partizana Nenad Stojaković, hvalio je golmana Radničkog iz Kragujevca, Vladimira Stojkovića.
- On je reprezentativni golman, on čak i u ovom trenutku može da odgovori tom zadatku. Najiskusniji igrač u oba tabora. Bivši golman Partizana, veliki je motiv. Ali, kao i svaka utakmica, mi imamo svoje motive, mi ćemo probati da imamo veći, da budemo gladniji - rekao je on.
Ko sudi?
Na meču u Kragujevcu pravdu će deliti Stanko Ostraćanin, prvi pomoćnik biće Ivan Blagojević, a drugi Miloje Milićević. U VAR sobi sedeće Aleksandar Živković i Milan Milićević.