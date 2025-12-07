Problematični Munir na utakmici Betis - Barselona ušao je u sukob sa pristalicama domaćeg tima, pa je moralo da reaguje i obazbeđenje.

Otac mladog fudbalera neprimereno je gestikulirao prema pristalicama Betisa, nakon čega je usledila žestoka rasprava na tribinama. Hteli su domaći navijači fizički da se obračunaju sa temperamentnim Munirom, pa su redari bili prinuđeni da se umešaju, kako situacija ne bi eskalirala, otkriva "Kadena Ser".