Omaleni krilni fudbaler Barselone Feran Tores ne može se pohvaliti kontinuitetom postizanja golova, ali kada to čini uspeva mu u velikom stilu, naročito kada je na suprotnoj strani Betis i to u mečevima u Sevilji.

Nekadašnjem fudbaleru Mančester sitija i Valensija ovo je bio drugi het-trik protiv zeleno-belih u nepune dve godine i treći u dresu katalonskog velikana.

Time se još jednom dokazao kao igrač od velike koristi za trenere. U ovom slučaju Hansija Flika kojeg će tek staviti na "muke" budući da će Nemac biti u još većoj dilemi kako da koristi raznovrstan potencijal u napadu u nastavku sezone.

"Ne postiže se het-trik na svakoj utakmici, ali mojih 11 golova mi ne znači mnogo. Znao sam da mogu biti starter u Barseloni i da ću se boriti za svoje mesto i postići još mnogo golova. Moj posao je da otežam život treneru", jasan je bio Tores.

Momak rođen pre četvrt veka u Valensiji istakao je da je ključna još jedna pobeda svoga tima, naglašavajući ozbiljnost Betisa kao rivala.

"Uvek sam govorio da je Betis naš direktni rival na vrhu, a oni su tim koji uvek otežava stvari. Znali smo da ćemo morati da odgovorimo na njihov rani gol, a ključ pobede je došao odatle", rekao je Tores, ističući naročite pohvale na račun prilagodljivosti svog saigrača Lamina Jamala.

