Društvenim mrežama šire se glasine da je žreb za Svetsko prvenstvo 2026. godine namešten!

U epicentru velike kontroverze našao se legendarni NFL igrač Tom Brejdi.

U samom procesu žreba učestvovale su brojne istaknute američke sportske ličnosti, među kojima je sedmostruki šampion Superboula.

Foto galerija iz Vašingtona Foto: Sam Corum / PA Images / Profimedia

Brojne sumnje izazvao je potez koji je napravio slavni kvoterbek prilikom izvlačenja kuglice iz bubnja.
Brejdi je bio zadužen za odabir timova iz prvog šešira, a na snimku se jasno vidi kako uzima jednu kuglicu, gleda je, a onda vraća u posudu. Nakon toga ponovo meša i bira drugu kuglicu.

Snimak je izazvao lavinu reakcija među navijačima i pokrenuo brojne spekulacije. Mnogi sumnjaju da su kuglice na sebi imale prepoznatljiv znak i da su učesnici dobili instrukcije koju da izaberu i kada.

Kako je tekao žreb za Mundijal možete pogledati OVDE.

Kurir sport

