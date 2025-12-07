EPSKI SKANDAL - ŽREB ZA MUNDIJAL NAMEŠTEN?! Isplivao šokantan snimak! Tom Brejdi napravio haos: Izvukao kuglicu, a onda uradio ovo! Mreže gore! (VIDEO)
Društvenim mrežama šire se glasine da je žreb za Svetsko prvenstvo 2026. godine namešten!
U epicentru velike kontroverze našao se legendarni NFL igrač Tom Brejdi.
U samom procesu žreba učestvovale su brojne istaknute američke sportske ličnosti, među kojima je sedmostruki šampion Superboula.
Brojne sumnje izazvao je potez koji je napravio slavni kvoterbek prilikom izvlačenja kuglice iz bubnja.
Brejdi je bio zadužen za odabir timova iz prvog šešira, a na snimku se jasno vidi kako uzima jednu kuglicu, gleda je, a onda vraća u posudu. Nakon toga ponovo meša i bira drugu kuglicu.
Snimak je izazvao lavinu reakcija među navijačima i pokrenuo brojne spekulacije. Mnogi sumnjaju da su kuglice na sebi imale prepoznatljiv znak i da su učesnici dobili instrukcije koju da izaberu i kada.
