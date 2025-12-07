"POSVAĐALI SMO SE, KOLAROV ME JE UDARIO U LICE!" Čuveni fudbaler otkrio nepoznatu priču: Sukobio se sa Srbinom, a onda - šok: "Prišao mi je u svlačionici..."
Argentinac Mauro Zarate dobro je poznato lice u svetu fudbala.
Bio je veliki potencijal, ali nije ostvario karijeru kakvu su mu predviđali. Ipak, ostavio je dubok trag u Seriji A gde je igrao za Lacio, Inter i Fiorentinu, a bio je saigrač i Aleksandru Kolarovu sa kojim se jednom prilikom i potukao.
Sada je Zarate otkrio detalje ove nepoznate priče.
- Bili smo veoma bliski, ali smo se jednom posvađali na treningu. Kolarov me je čak i udario u lice, a ja sam skočio na njega. Međutim, ostala mi je modrica na licu. Kad smo se vratili u svlačionicu, prišao mi je i rekao da mu vratim. Odmah smo počeli da se smejemo. Posle smo se i šalili na konto toga, jer smo se zaista nas dvojica i Kristijan Ledezma mnogo družili - rekao je Zarate za “ESPN”, a zatim se dotakao i Gorana Pandeva:
- On je top u svakom smislu. U čemu god bih birao “top 11″, Pandev bi tu imao svoje mesto.
BONUS VIDEO: