Bio je veliki potencijal, ali nije ostvario karijeru kakvu su mu predviđali. Ipak, ostavio je dubok trag u Seriji A gde je igrao za Lacio, Inter i Fiorentinu, a bio je saigrač i Aleksandru Kolarovu sa kojim se jednom prilikom i potukao.

- Bili smo veoma bliski, ali smo se jednom posvađali na treningu. Kolarov me je čak i udario u lice, a ja sam skočio na njega. Međutim, ostala mi je modrica na licu. Kad smo se vratili u svlačionicu, prišao mi je i rekao da mu vratim. Odmah smo počeli da se smejemo. Posle smo se i šalili na konto toga, jer smo se zaista nas dvojica i Kristijan Ledezma mnogo družili - rekao je Zarate za “ESPN”, a zatim se dotakao i Gorana Pandeva: