Fudbaleri Inter Majamija pobedili su Vankuver Vajtkepse sa 3:1 i prvi put u istoriji osvojili titulu u MLS šampionatu.

Lionel Mesi osvojio MLS sa Interom iz Majamija Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, Dyck Darryl/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na ovaj način Lionel Mesi postao je besmrtan i u Americi, a pogledajte kako je Argentinac vodio ekipu Intera do trofeja - ovo su golovi i najzanimljiviji detalji sa meča protiv Vankuvera.

 BONUS VIDEO:

Radost Argentinaca posle gola Mesija! Izvor: Kurir