Mesi i Bekam zajedno su proslavili veliki uspeh Intera iz Majamija
MLS
Dve legende fudbala: Leo Mesi i Dejvid Bekam zajedno slave trofej Intera (GALERIJA)
Slušaj vest
Fudbaleri Intera iz Majamija predvođeni Lionelom Mesijem stigli su do trofeja u MLS-u, a to je obradovalo i suvlasnika tima sa Floride, Dejvida Bekama.
Lionel Mesi i Dejvid Bekam Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, ELSA / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši