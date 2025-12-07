Slušaj vest

Fudbaleri Intera iz Majamija predvođeni Lionelom Mesijem stigli su do trofeja u MLS-u, a to je obradovalo i suvlasnika tima sa Floride, Dejvida Bekama.

Pogledajte kako su Mesi i Bekam zajedno proslavili ovaj trofej:

Lionel Mesi i Dejvid Bekam Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, ELSA / Getty images / Profimedia

