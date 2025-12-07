Svi događaji
17:11

6' Pritisak Zvezde od samog starta

Beležimo dobar pokušaj Elšnika na startu - 0:0.

17:00

Prvo poluvreme!

Derbi 18. kola je počeo!

16:11

Sastavi!

Crvena zvezda: Mateus – Seol, Leković, Rodrigao, Tiknizijan – Krunić, Elšnik – Zarić, Katai, Ivanić – Duarte.

Vojvodina: Rosić – L.Nikolić, Crnomarković, Sinčendže, Bukinac - Petrović, Savićević - Ranđelović, Vidosavljević, Kolarević - Vukanović.

15:56

Dobrodošli na lajv prenos meča Crvena zvezda - Vojvodina!

Zvezda od 17.00 dočekuje Vojvodinu. Tim iz Novog Sada je nedavno bio bolji na svom stadionu od sršpskog šampiona rezultatom 3:2.