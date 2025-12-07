Slušaj vest

Fudbaleri Brajtona i Vest Hema odigrali su danas nerešeno 1:1, u utakmici 15. kola Premijer lige.

Gosti iz Londona poveli su preko Džaroda Bouena u 73. minutu, dok je bod Brajtonu doneo Žoržinjo Ruter u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Brajton na sedmom mestu Premijer lige ima 23 boda, dok se Vest Hem nalazi u zoni ispadanja, na 18. mestu, sa 13 bodova.

Naredni meč u Premijer ligi Brajton igra na gostovanju Liverpulu, a Vest Hem dočekuje Aston Vilu.

