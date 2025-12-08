Slušaj vest

Fudbaleri Šturma upisali su pobedu u 16. kolu austrijske Bundeslige, savladavši Gracer kod kuće rezultatom 2:1.

U derbiju grada Graca, mogao je biti samo jedan pobednik, a ispostaviće se da je to naredni rival Crvene zvezde u Ligi Evrope (četvrtak 18.45)

Šturm je do predsnosti stigao već u sedmom minutu kada je Džejland Mičel zatrseao mrežu gostiju na asistenciju Tomija Horvata.

Bio je to jedini pogodak u prvom poluvremenu, da bi konačnih 2:0 u 67. minutu postavio Moris Malon na dodavanja Filipa Rozge.

Bilo je to dovoljno za tri boda Šturma, kome u poslednje vreme baš i ne ide u nacionalnim okvirima. U poslednjih šest utakmica, uključujući ovu, upisali su četiri poraza i tako prepustili prvo mesto Salcburgu. Taj tim ima dva boda više od drugoplasiranog Šturma posle 16 utakmica.

Do kraja utakmice Gracer je uspeo da stigne do utešnog pogotka u 10. minutu nadoknade preko Kristijana Lihtenbergera.

