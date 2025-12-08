Slušaj vest

Adem Ljajić zasijao je u velikom sarajevskom derbiju, postigao je prelep gol za bordo tim u ubedljivoj pobedi nad Željezničarom rezultatom 4:0!

Bivši igrač Novog Pazara bio je ključni čovek kod drugog pogotka Sarajeva, majstorski izvedenim slobodnim udarcem koji je podigao publiku na noge.

Ipak, ono što je usledilo nakon gola privuklo je možda i veću pažnju od samog pogotka.

Adem Ljajić u dresu Novog Pazara Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ljajićevo slavlje izazvalo je burne reakcije navijača Željezničara, jer je snimak koji kruži društvenim mrežama zabeležio njegovu, blago rečeno, neprimerenu gestikulaciju prema tribinama.

Zbog toga je žestoko isprozivan na mrežama, što se jasno vidi u komentarima ispod snimka.

