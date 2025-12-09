Slušaj vest

Fudbaler Real Madrida Eder Militao zadobio je povredu mišića leve noge, saopštio je danas španski klub.

Brazilski defanzivac je na utakmici protiv Selte doživeo rupturu mišića bicepsa femorisa leve noge sa zahvaćenošću proksimalne tetive, a poznati insajder Fabricio Romano je preneo da će sa terena odsustvovati od tri do četiri meseca.

Militao (27) je zbog povreda prednjih ukrštenih ligamenata odigrao samo 31 utakmicu za Real Madrid u prethodne dve sezone, dok je u ovoj sezoni zabeležio 16 nastupa za španski klub.

