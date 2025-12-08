Trener fudbalera Barselone Hansi Flik izjavio je da se nemački golman Mark-Andre Ter Štegen oporavio od povrede leđa.
ODLIČNE VESTI ZA BARSELONU! Vraća se Ter Štegen!
Španski mediji podsećaju da je Ter Štegen (33) početkom avgusta operisao leđa, a potom je ušao u sukob sa rukovodstvom katalonskog kluba.
Barselona je zatim objavila da je privremeno oduzela kapitensku traku Ter Štegenu zbog njegovog odbijanja da potpiše lekarski izveštaj u vezi sa povredom leđa.
Mark-Andre ter Štegen Foto: Bagu Blanco / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia
Čelnici Barselone su zbog toga odlučili da angažuju Đoana Garsiju, koji je trenutno prvi golman katalonskog kluba, dok je njegova zamena Vojčeh Ščesni.
Španski mediji navode da bi Ter Štegen mogao u zimskom prelaznom roku da napusti katalonski klub.
Fudbaleri Barselone dočekaće od 21 čas na stadionu "Nou Kamp" ekipu Ajntrahta u šestom kolu Lige šampiona.
