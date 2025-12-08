Slušaj vest

Španski mediji podsećaju da je Ter Štegen (33) početkom avgusta operisao leđa, a potom je ušao u sukob sa rukovodstvom katalonskog kluba.

Barselona je zatim objavila da je privremeno oduzela kapitensku traku Ter Štegenu zbog njegovog odbijanja da potpiše lekarski izveštaj u vezi sa povredom leđa.

Čelnici Barselone su zbog toga odlučili da angažuju Đoana Garsiju, koji je trenutno prvi golman katalonskog kluba, dok je njegova zamena Vojčeh Ščesni.

Španski mediji navode da bi Ter Štegen mogao u zimskom prelaznom roku da napusti katalonski klub.

Fudbaleri Barselone dočekaće od 21 čas na stadionu "Nou Kamp" ekipu Ajntrahta u šestom kolu Lige šampiona.

