Slušaj vest

Bio je u toku 50. minut kada su se svi reflektori ugasili, ali i okolni objekti, pa je jasno da je nestalo struje u potpunosti u tom delu grada.

Apsolutno ništa se nije videlo, pa nije ni bilo smisla nastaviti televizijski prenos, te ga je "Arenasport" prekinula.

"Mrak u Nišu, ništa se apsolutno ne vidi. Čekamo da se otklone kvarovi. Nestala je struja, i vratićemo se na jug Srbije kada sve bude u redu", rekao je komentator meča na Areni sport

Veliko je pitanje da li će meč uopšte i biti nastavljen večeras

U trenutku prekida rezultat je bio 1:1, a sve vredno pomena desilo se na samom početku susreta.

Radnički je poveo u 5. minutu golom Vanje Ilića, a Čukarički izjednačilo samo tri minuta kasnije preko Slobodana Tedića.

Isti igrač je u 14. minutu imao penal za preokret, ali ga nije iskoristio.