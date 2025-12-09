Slušaj vest

Fudbalski klub Briž imenovao je u ponedeljak Ivana Leka za novog trenera.

Aleksandar Stanković Briž

Leko je na klupi zamenio Nikija Hejena, kome je klub zahvalio na napornom radu u prethodnom periodu.

Hrvatski trener se vraća na klupu Briža sa kojim je u prvom dvogodišnjem mandatu osvojio titulu 2018. godine. On je igrao za Briž od 2005. do 2009. godine i osvojio Kup 2007.

Hejen je bio u Bržu godinu i po dana, a napušta ekipu na 26. mestu na tabeli Lige šampiona, dok je u belgijskom šampionatu Briž treći na tabeli sa pet bodova zaostatka za aktuelnim šampionom Unionom Sen Žilom.

Briž je u prvenstvu pretrpeo tri poraza u poslednje četiri utakmice.

Fudbaleri Briža igraju u sredu od 21 čas na svom terenu protiv Arsenala, utakmicu šestog kola Lige šampiona.

