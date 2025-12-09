Fudbaleri Briža igraju u sredu od 21 čas na svom terenu protiv Arsenala, utakmicu šestog kola Lige šampiona
BELGIJA
HRVAT DEBITUJE PROTIV ARSENALA: Ivan Leko novi trener Briža
Slušaj vest
Fudbalski klub Briž imenovao je u ponedeljak Ivana Leka za novog trenera.
Aleksandar Stanković Briž Foto: OLIVIER HOSLET/EPA, Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia, OLIVIER MATTHYS/EPA
Vidi galeriju
Leko je na klupi zamenio Nikija Hejena, kome je klub zahvalio na napornom radu u prethodnom periodu.
Hrvatski trener se vraća na klupu Briža sa kojim je u prvom dvogodišnjem mandatu osvojio titulu 2018. godine. On je igrao za Briž od 2005. do 2009. godine i osvojio Kup 2007.
Hejen je bio u Bržu godinu i po dana, a napušta ekipu na 26. mestu na tabeli Lige šampiona, dok je u belgijskom šampionatu Briž treći na tabeli sa pet bodova zaostatka za aktuelnim šampionom Unionom Sen Žilom.
Briž je u prvenstvu pretrpeo tri poraza u poslednje četiri utakmice.
Fudbaleri Briža igraju u sredu od 21 čas na svom terenu protiv Arsenala, utakmicu šestog kola Lige šampiona.
Reaguj
Komentariši