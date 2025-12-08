Slušaj vest

Fudbaleri Čukaričkog pobedili su u Nišu domaći Radnički 2:1, u utakmici 18. kola Super lige Srbije.

Radnički je poveo u petom minutu golom Vanje Ilića sa ivice šesnaesterca, a izjednačio je Slobodan Tedić u osmom minutu. Tedić je šest minuta kasnije promašio jedanaesterac.

On je pobedonosni gol postigao u 72. minutu, na dodavanje Lazara Tufegdžića.

Domaći su od 76. minuta igrali sa desetoricom, pošto je drugi žuti karton dobio Đorđe Petrović.

Utakmica na Čairu bila je prekinuta oko sat vremena pošto je u 49. minutu nestalo struje na stadionu.

Beogradska ekipa prekinula je niz od tri utakmice bez pobede, a posle sedme pobede u ligi zauzima šesto mesto na tabeli sa 26 bodova, uz utakmicu manje.

Radnički je u poslednje četiri utakmice bez pobede, u tom nizu osvojio je samo bod i ima 16 bodova na 14. mestu na tabeli.

U sledećem kolu Čukarički će dočekati Radnik, a Radnički će igrati u Novom Pazaru.

Ne propustiteFudbalMRAK U NIŠU! Nestalo struje na Čairu - meč prekinut!
Screenshot_507.jpg
Fudbal"VIDELI SMO DA SVAKO SVAKOG MOŽE DA POBEDI" Srđan Mijailović pred meč u Nišu: "Moraćemo da ponovimo dobre stvari iz meča sa Crvenom zvezdom"
CUKARICKI-TSC_72.JPG
Fudbal"NE MOGU MNOGO TOGA DA ZAMERIM MOJIM IGRAČIMA" Lešnjak nije nezadovoljan posle poraza od Zvezde: "Želeli smo da igramo fudbal, da se nadigravamo"
CUKARICKI-PARTIZAN_30.JPG
FudbalKATAI NIKADA U ŽIVOTU NIJE POSTIGAO LAKŠI GOL, KIKS GOLMANA ČUKARIČKOG OBILAZI SRBIJU! Pogledajte kako je Lazar Kaličanin poklonio Zvezdi gol! VIDEO
Screenshot 2025-12-04 202138.jpg

Izlazak fudbalera Crvene zvezde i koreografija Izvor: MONDO/Dušan Ninković