Slušaj vest

Fudbaleri Čukaričkog pobedili su u Nišu domaći Radnički 2:1, u utakmici 18. kola Super lige Srbije.

Radnički je poveo u petom minutu golom Vanje Ilića sa ivice šesnaesterca, a izjednačio je Slobodan Tedić u osmom minutu. Tedić je šest minuta kasnije promašio jedanaesterac.

On je pobedonosni gol postigao u 72. minutu, na dodavanje Lazara Tufegdžića.

Domaći su od 76. minuta igrali sa desetoricom, pošto je drugi žuti karton dobio Đorđe Petrović.

Beogradska ekipa prekinula je niz od tri utakmice bez pobede, a posle sedme pobede u ligi zauzima šesto mesto na tabeli sa 26 bodova, uz utakmicu manje.

Radnički je u poslednje četiri utakmice bez pobede, u tom nizu osvojio je samo bod i ima 16 bodova na 14. mestu na tabeli.

U sledećem kolu Čukarički će dočekati Radnik, a Radnički će igrati u Novom Pazaru.