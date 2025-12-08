ČUKARIČKI IZ MRAKA DO VELIKE POBEDE: Tedić sa dva gola srušio Radnički u Nišu!
Fudbaleri Čukaričkog pobedili su u Nišu domaći Radnički 2:1, u utakmici 18. kola Super lige Srbije.
Radnički je poveo u petom minutu golom Vanje Ilića sa ivice šesnaesterca, a izjednačio je Slobodan Tedić u osmom minutu. Tedić je šest minuta kasnije promašio jedanaesterac.
On je pobedonosni gol postigao u 72. minutu, na dodavanje Lazara Tufegdžića.
Domaći su od 76. minuta igrali sa desetoricom, pošto je drugi žuti karton dobio Đorđe Petrović.
Utakmica na Čairu bila je prekinuta oko sat vremena pošto je u 49. minutu nestalo struje na stadionu.
Beogradska ekipa prekinula je niz od tri utakmice bez pobede, a posle sedme pobede u ligi zauzima šesto mesto na tabeli sa 26 bodova, uz utakmicu manje.
Radnički je u poslednje četiri utakmice bez pobede, u tom nizu osvojio je samo bod i ima 16 bodova na 14. mestu na tabeli.
U sledećem kolu Čukarički će dočekati Radnik, a Radnički će igrati u Novom Pazaru.