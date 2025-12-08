Slušaj vest

Fudbaleri Đenove pobedili su  na gostujućem terenu Udineze 2:1, u utakmci 14. kola Serije A.

Đenova je povela golom koji je Ruslan Malinovskij postigao u 34. minutu, a izjednačio je Jakub Pjotrovski u 65. minutu.

Pobedu gostujućoj ekipi obezbedio je Bruk Norton-Kafi u 83. minutu.

Đenova je nastavila pozitivan niz i posle druge uzastopne pobede ima 14 bodova na 15. mestu na tabeli.

Udineze je pretrpeo šesti poraz i 11. je sa 18 bodova.

