Đenova je nastavila pozitivan niz i posle druge uzastopne pobede ima 14 bodova na 15. mestu na tabeli.
SERIJA A
ODNELI SVA TRI BODA SA FRIULIJA: Fudbaleri Đenove pobedili Udineze
Slušaj vest
Fudbaleri Đenove pobedili su na gostujućem terenu Udineze 2:1, u utakmci 14. kola Serije A.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Đenova je povela golom koji je Ruslan Malinovskij postigao u 34. minutu, a izjednačio je Jakub Pjotrovski u 65. minutu.
Pobedu gostujućoj ekipi obezbedio je Bruk Norton-Kafi u 83. minutu.
Đenova je nastavila pozitivan niz i posle druge uzastopne pobede ima 14 bodova na 15. mestu na tabeli.
Udineze je pretrpeo šesti poraz i 11. je sa 18 bodova.
Reaguj
Komentariši