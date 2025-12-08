Slušaj vest

Nekadašnji engleski fudbaler Džoi Barton pravosnažno je osuđen na šest meseci zatvora, uslovno na 18 meseci - zbog komentara na društvenim mrežama.

Nekadašnji vezista Mančester aitija, Njukasla, KPR-a, Marseja i Rendžersa imao je neumesne komentare usmerene ka britanskom voditelju Džeremiju Vajnu i dve komentatorke, Lusi Vord i Eni Aluko.

1/4 Vidi galeriju Džoi Barton Foto: Lucy North / PA Images / Profimedia, Printscreen, Ben Hoskins / Shutterstock Editorial / Profimedia

U jednoj od objava, Barton je nazvao Lusi Vord i Eni Aluko "Fredom i Rouz Vestom među fudbalskim komentatorima", aludirajući na dva ozloglašena britanska serijska ubice.

Takođe je Aluko uporedio sa "kategorijom Josifa Staljina i Pola Pota", optužujući je da je "ubila uši stotinama hiljada, ako ne i milionima, fudbalskih navijača".

Pisao je Barton i da je Aluko, rođena u Nigeriji, zaposlena samo zbog etničke raznolikosti.

U još jednoj spornoj objavi, povukao je analogiju između voditelja Džeremija Vajna i američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

Bartonu je zabra njeno da kontaktira Aluko, Vordovu i Vajna.

Pored navedene kazne, takođe će morati da obavi neplaćeni društveno koristan rad.

BONUS VIDEO: