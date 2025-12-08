Slušaj vest

Fudbaleri Milana savladali su Torino posle preokreta sa 3:2 u gostima, u okviru 14. kola Serije A.

Torino je poveo sa 2:0 u prvom poluvremenu, Milan je umanjio zaostatak, a potom u drugom poluvremenu došao do preokreta.

Domaći tim je poveo u 10. minutu, pošto je Nikola Vlašić bio precizan sa bele tačke za 1:0.

Samo sedam minuta kasnije, Duvan Zapata je udvostručio prednost Torina, “zatresao” je mrežu posle dodavanja Vlašića za 2:0.

Ipak, već u 24. minutu Milan je umanjio zaostatak, pošto je Adrijen Rabio pogodio za 2:1, asistirao mu je Fikajo Tomori.

Milan je u drugom poluvremenu došao do totalnog preokreta, ušao je Kristijan Pulišić u 66. minutu, a samo minut kasnije uspeo da pogodi za 2:2.

Milan se nalazi na prvom mestu Serije A sa 31 bodom, isto toliko ima i Inter. Sa druge strane Torino je na 16. poziciji sa 14 bodova.

