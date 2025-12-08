Kristijan Pulišić heroj pobede Milana.
SERIJA A! Ludi preokret Milana za prvo mesto na tabeli! (VIDEO)
Torino je poveo sa 2:0 u prvom poluvremenu, Milan je umanjio zaostatak, a potom u drugom poluvremenu došao do preokreta.
Domaći tim je poveo u 10. minutu, pošto je Nikola Vlašić bio precizan sa bele tačke za 1:0.
Samo sedam minuta kasnije, Duvan Zapata je udvostručio prednost Torina, “zatresao” je mrežu posle dodavanja Vlašića za 2:0.
Ipak, već u 24. minutu Milan je umanjio zaostatak, pošto je Adrijen Rabio pogodio za 2:1, asistirao mu je Fikajo Tomori.
Milan je u drugom poluvremenu došao do totalnog preokreta, ušao je Kristijan Pulišić u 66. minutu, a samo minut kasnije uspeo da pogodi za 2:2.
Milan se nalazi na prvom mestu Serije A sa 31 bodom, isto toliko ima i Inter. Sa druge strane Torino je na 16. poziciji sa 14 bodova.
