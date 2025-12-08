Slušaj vest

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su Vulverhempton rezultatom 4:1 u meču 15. kola Premijer lige.

Opravadali su Crveni đavoli ulogu favorita na ovom susretu, s obzirom da su se sastali sa ekipom koja je do sada osvojila samo dva boda.

Ali, nije išle sve po loju za izabranike Rubena Amorima. Poveo je Mančester preko Bruna Fernandeša, ali su Vulvsi izjednačili u nadoknadi prvog poluvremena golom Belegardea.

Ipak, gosti su u drugom poluvremenu preko Embeuma i Maunta otišli na sigurnu distancu, a trijumf je potvrdio sa bele tačke Bruno Fernandeš.

Nije bilo više povratka za Vulvse, koji su tako ostali zakucani za dno tabele, dok je Junajted šesti na tabeli, sa istim brojem bodova kao petoplasirani Čelsi.





