Šokantna izjava napadača Liverpula Mohameda Salaha izazvala je burne reakcije fudbalske javnosti.

Salah je podigao veliku buru pošto je javno izrazio nezadovoljstvo svojim trenutnim statusom u klubu. Nije mogao da veruje Egipćanin da je tri utakmice zaredom presedeo na klupi, pa javno udario po klubu.

"Toliko sam uradio za ovaj klub tokom godina, a posebno prošle sezone. Sada sedim na klupi i ne znam zašto. Izgleda da me klub bacio pod autobus. Tako se osećam. Mislim da je veoma jasno da je neko želeo da ja budem kriv", izjavio je nedavno Salah.

Njegova izjava nije se dopala proslavljenom defanzivcu Liverpula i Džejmiju Karageru.

"Mislio sam da je ono što je uradio posle utakmice bilo sramota. Kad god Mo Salah stane u miks-zonu, što je uradio četiri puta u osam godina, to je isplanirano između njega i njegovog agenta da bi se napravila maksimalna šteta i ojačala njegova pozicija. Sačekao je loš rezultat i izabrao taj trenutak da napadne menadžera", kaže Karager na "Skaj Sportu".

Osvrnuo se i na "guranje pod autobus".

"Rečenica koja mi najviše odjekuje je 'da je gurnut pod autobus'. On je pokušao da gurne klub pod autobus dva puta u poslednjih 12 meseci. Sa menadžerom, u trenutku kada bi trebalo da uradi sve što može da pomogne klubu da izađe iz najgoreg niza rezultata još od 1950-ih. On je uradio to".

Osvrnuo se i na Salahovu igru u odbrani Karager.

"On ne mora da igra odbranu ili da juri nazad. A kada govorimo o guranju ljudi pod autobus, on je gurnuo desnog beka Liverpula pod autobus osam godina. Možeš li da zamisliš da igraš iza njega osam godina? Ali, mi to prihvatamo jer je on superzvezda i dao je 250 golova i pružio mi kao navijaču Liverpula neke od najlepših noći u životu".

Kurir sport